MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalçasını açıkta bırakan Bahar Candan frikik vermek için şekilden şekle girdi

Kalçasını açıkta bırakan Bahar Candan frikik vermek için şekilden şekle girdi

17.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz veren fenomen Bahar Candan, bu defa mini eteğiyle dikkatleri üzerine topladı. Siyah ışıltılı bir elbise tercih eden Candan, frikik vermekten korkmadı.

Yeni aldığı elbisesini ve ayakkabılarını takipçilerini gösteren Bahar Candan, yine kalçasının yarısını açıkta bıraktı. Candan'ın son paylaşımı tepkilerin odağında yer aldı.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Takipçileri ünlü isme ''Çocukluğunda yaşadığı trajediyi merak etmeye başladım'', ''Artık sadece üzülüyorum'' ve ''Ülkenin tüm bitki örtüsü kalçan oldu'' gibi eleştiri yüklü yorumlar yapıldı.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Bahar Candan'a, ablası Nihal Candan'dan ise ''Çok güzelsin'' yorumu geldi.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Candan, mini şortlu pozuyla da takipçilerinden azar yemişti.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Bahar Candan, müstehcen fotoğraf ve videoların yayınlandığı OnlyFans'tan ayda 1 milyon TL kazandığını açıkladı.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Instagram'da 560 bin takipçisi bulunan Bahar Candan, Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı

Bahar Candan minicik eteğiyle şekilden şekle girdi! Frikik vermekten korkmadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz iç çamaşırından sonra sütyensiz tarzı olay!Beyaz iç çamaşırından sonra sütyensiz tarzı olay!
Sütyensiz pozuyla takipçilerini büyüledi!Sütyensiz pozuyla takipçilerini büyüledi!
Transparan giydi! Göğüs ucunu gizlemediTransparan giydi! Göğüs ucunu gizlemedi
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan ele

En Çok Okunan Haberler

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Gece yarısı korkunç olay! 5 aylık hamile karısını öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! 5 aylık hamile karısını öldürüp intihar etti

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

Survivor yarışmacılarının haftalık ücreti şoke etti! En çok parayı o alıyor

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.