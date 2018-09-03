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Kalçasıyla saniyede iki balon patlatarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Japon kadın

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2018 23:01 | Son Güncelleme

Saori Yoshida, kalçasıyla 129 balon patlatarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Japon güreşçi Saori Yoshida kalçasıyla balon patlatarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 60 saniyede 129 balon patlatan Saori'nin o anları...

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Guinness Rekorlar Kitabı Saori Yoshida balon

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