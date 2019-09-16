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Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 23:22 | Son Güncelleme

KONYA'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan ve yaşadığı çadırda ölü bulunan Afganistan uyruklu gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan ve yaşadığı çadırda ölü bulunan Afganistan uyruklu gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili hayvanların sahibi ve sürünün eski çobanının tutuklandığı öğrenildi.
Harmanpınar Mahallesi Harmanpınar Yaylası'nda geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, hayvancılık yapan Durmuş G.'nin yanında çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu genç, sabah 09.00 sıralarında kaldığı çadırda hareketsiz halde yatarken bulundu. Durmuş G. durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çadıra gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.
25 yaşlarında olduğu belirlenen gencin cesedi otopsi işlemleri için Bozkır Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
VÜCUDUNDA SAÇMA İZİNE RASTLANILDI
Yapılan otopsi işleminde Afganistan uyruklu gencin karın bölgesinde saçma izleri olduğu ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri hayvanların sahibi Durmuş G. ve sürünün eski çobanını gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

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