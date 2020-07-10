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Kaldığı hastanede altıncı kattan atlayarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören Sezai M. (56), 6'ncı kattan atlayarak, yaşamına son verdi.

Kaldığı hastanede altıncı kattan atlayarak intihar etti

Olay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştarıma Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir onkoloji bölümünde tedavi gören Sezai M., saat 04.00 sıralarında Başhekimlik binasının 6'ncı katından atladı. Beton zemine düşen Sezai M. ağır yaralanırken, çevredeki sağlık personeli yardımına koştu. Yapılan ilk incelemede, Sezai M.'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri Sezai M.'nin olduğu yerde incelemelerde bulundu. Sezai M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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