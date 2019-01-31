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Kaldığı huzur evinin çalışanını bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 19:46 | Son Güncelleme

Kaldığı huzur evinin çalışanını bıçakladı

Aydın'ın Söke ilçesinde, kaldığı huzurevinin çalışanını, maaşını geciktirdiği gerekçesiyle bıçakladığı öne sürülen yaşlı adam gözaltına alındı.

Yenicami Mahallesi'ndeki huzurevinde kalan Kemal K. (87), üç ayda bir aldığı maaşını çekip kendisine teslim eden huzurevi çalışanı Hamdi A. (56) ile parasını geç verdiğini ileri sürerek tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K, çalışanı kolundan, bacağından ve yüzünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki ilk müdahalenin ardından da Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kemal K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama Huzurevi yaşlı

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