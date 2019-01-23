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Kaldığı otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

BURSA'da Mustafa Ramazan Çıldır (59) kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Mustafa Ramazan Çıldır (59) kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Osmangazi İlçesi Kent Meydanı'nda bulunan bir otelin personeli, 6 aydır Mustafa Ramazan Çıldır'ın (59) kaldığı odadan ağır kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine kapıyı açıp, içeri giren personel Çıldır'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Görevlilerin haber vermesi üzerine otele gelen polis ve sağlık ekipleri, Çıldır'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinden 6 ay önce ayrılan ve o tarihten bu yana otel odasında kaldığı öğrenilen 2 çocuk babası Mustafa Ramazan Çıldır'ın kesin ölüm sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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Kaldığı otel odasında ölü bulunduKaldığı otel odasında ölü bulunduKaldığı otel odasında ölü bulunduKaldığı otel odasında ölü bulundu

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