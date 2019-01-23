Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Mustafa Ramazan Çıldır (59) kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Osmangazi İlçesi Kent Meydanı'nda bulunan bir otelin personeli, 6 aydır Mustafa Ramazan Çıldır'ın (59) kaldığı odadan ağır kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine kapıyı açıp, içeri giren personel Çıldır'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Görevlilerin haber vermesi üzerine otele gelen polis ve sağlık ekipleri, Çıldır'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinden 6 ay önce ayrılan ve o tarihten bu yana otel odasında kaldığı öğrenilen 2 çocuk babası Mustafa Ramazan Çıldır'ın kesin ölüm sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.
FOTOĞRAFLI
İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!
Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesip fırında yaktı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum