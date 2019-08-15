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Kaldığı otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 18:49 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, kimsesiz olduğu belirtilen, tedavi olduğu hastaneden polisler tarafından kaldığı otele götürülen Muzaffer Kaya (76), ertesi gün odasında ölü bulundu.

Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, kimsesiz olduğu belirtilen, tedavi olduğu hastaneden polisler tarafından kaldığı otele götürülen Muzaffer Kaya (76), ertesi gün odasında ölü bulundu.
Olay merkez Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtindeki otelde meydana geldi. Bir süredir otelde kalan ve kimsesiz olduğu belirlenen Muzaffer Kaya, dün Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastane görevlileri, tedavisi yapılan Muzaffer Kaya'nın evine götürülmesi için polisten yardım istedi. Hastaneye gelen polis ekibi, Kaya'nın evinin olmadığını öğrenince, onu kaldığı otele götürdü. Geceyi oteldeki odasında geçiren Kaya'yı öğlen saatlerine kadar ortada göremeyen görevliler, saat 16.00 sıralarında kapıyı açtı. Otel görevlileri, Kaya'nın hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Otele giden ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın odasında kalp, tansiyon ve şeker hastalığı ilaçları bulundu. 110 TL de parası bulunan Kaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Kaldığı otel odasında ölü bulunduKaldığı otel odasında ölü bulunduKaldığı otel odasında ölü bulundu

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