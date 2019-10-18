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Kaldıkları evlerde sürekli yangın çıkan aileye valilik sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, evlerinde sürekli yangın çıktığı için yer değiştiren ancak kaldıkları 2 ev ve bir köy odasında da aynı olayı yaşayan 8 kişilik Gümüştaş ailesine, Afyonkarahisar Valiliği ve belde belediyesi 2 konteyner verdi - Aile yaklaşık 10 gündür, bir parka yerleştirilen konteynerlarda yaşıyor - Aile reisi Fehmi Gümüştaş: - "Toplamda, son bir ayda kaldığımız 3 ev ile bir köy odasında yangın çıktı. Yine, ev yangınlarının dışında gelinimizin kıyafetleri ile kullandığımız eşyalar da yanıyor. Az önce de gördünüz gelinimizin şalvarı yandı. Durup dururken bir anda elbisesinin bir tarafı yanmaya başlıyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, kaldıkları evlerde peş peşe çıkan yangınlar yüzünden mağdur olan aileye, Afyonkarahisar Valiliği ve belde belediyesi sahip çıkarak, iki konteyner tahsis etti.

Beyyazı beldesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 8 kişilik Gümüştaş ailesi, son bir ayda kaldıkları 3 ev ve bir köy odasında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınların ardından belediyeye başvurarak kalacak yer konusunda yardım talebinde bulundu.

Gümüştaş ailesine biri belediyeden diğeri de valilikten iki konteyner verildi. Aile yaklaşık 10 gündür, bir parka yerleştirilen konteynerlarda yaşıyor.

Aile reisi Fehmi Gümüştaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, kendilerine sahip çıkan Beyyazı Belediyesi ve Afyonkarahisar Valiliğine teşekkür etti.

Yangınların sebebinin araştırıldığını aktaran Gümüştaş, akraba ve komşularının yardımıyla ayakta kalabildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"İlk önce mutfakta çıkan yangını söndürdük. Ertesi gün sabah saatlerinde gelinin yatak odasında çok büyük yangın çıktı. Orayı da söndürdük. En son iki odamız kalmıştı. Ora da yandı ve evimiz tamamen kül oldu. Daha sonra nerede kalacağız diye düşünmeye başladık? Evsiz kalınca, yeğenim bize acıdı. Evini bize kiraladı. Eve yerleştikten 2-3 gün sonra o evin de prizleri yanmaya başladı. Biz de evin elektriklerini tamamen kestik."

Daha sonra gündüzleri kız kardeşinin evine gittiklerini gece ise uyumak için kiraladıkları eve döndüklerini anlatan Gümüştaş, "Yine sabah saatlerinde o evin çatısı bir anda tutuşmaya başladı. O evini çatısını da zor bela söndürdük. O olayın ardından 2 saat sonra, durduğumuz kız kardeşimin evi de yanmaya başladı. Onun akabinde, eşimin kardeşi Muharrem Altıntaş'ın köy odasına geldik. Burada da 8 kişi kalıyorduk. 1-2 gün durduk durmadık, o oda da yandı. Ne yapacağımızı şaşırdık?" ifadelerini kullandı.

Bir parka yerleştirilen konteynerlarda da yangın çıkmasından korktuklarını dile getiren Gümüştaş, "Belediyemiz, konteynerlerin etrafına asfalt döktü ve yangın musluğu yaptı. Yangın çıkarsa eğer, hemen buradan müdahale edeceğiz. Toplamda, son bir ayda kaldığımız 3 ev ile bir köy odasında yangın çıktı. Yine, ev yangınlarının dışında gelinimizin kıyafetleri ile kullandığımız eşyalar da yanıyor. Az önce de gördünüz gelinimizin şalvarı yandı. Durup dururken bir anda elbisesinin bir tarafı yanmaya başlıyor." diye konuştu.

Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş ise ilk yangında elektrik tesisatından şüphelendiklerini ancak sonraki yangınların ardından aileye tedbir almak zorunda kaldıklarını anlatarak, valiliğin talimatıyla aileye gerekli yardımların yapıldığını aktardı.

Ailenin İstanbul'daki bir metafizik uzmanından destek aldığını dile getiren Altıntaş, belediyenin aileye her konuda yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

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Afyonkarahisar konteyner yangın

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