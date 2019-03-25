Kaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildi

Hatay’da gece saatlerinde üzerindeki ağırlığı kaldıramayan yolda çökme yaşandı, park halindeki iş makinesi inşaatın içine devrildi.

Olay, Antakya İlçesi Sümerler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alanda bulunan inşatta yapılan çalışmanın ardından iş makinesi inşaat önüne park edildi. Üzerindeki ağırlığı kaldıramayan kaldırımda çökme meydana geldi, park halinde bulunan iş makinesi inşaatın içerisine devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Elektrik kablolarının ve su borularının hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Devrilen iş makinesinin sabah saatlerinde çıkarılacağı öğrenildi.