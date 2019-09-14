Kaldırım işgali yapan esnafı 'yazıyla' uyardı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, hazırladığı uyarı yazılarını kaldırım işgali yapan esnafın dükkanlarına astı.

Kent merkezinde yaşayan Fatma Esin Tuna, kaldırım işgaline dikkat çekmek için uyarı yazısı hazırlayıp, ihlal yapan esnafın dükkanına astı. Kaldırımları kullanan yayaların işgaller nedeniyle zorlandığını söyleyen Tuna, "Çocuklar okula gidiyorlar. Kaldırımdan yürüyemiyorlar. Tokat’ta ve Türkiye’nin dört bir tarafında bu sorun var, çözemiyoruz bir türlü. Esnaf malzemelerini kaldırıma yaymış durumda. Başta çocuklar olmak üzere yayalar için tehlikeye neden oluyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. İçişleri Bakanımızdan da bu konuda yardım bekliyorum. 2019 yılı, yaya öncelikli yıl, 2020 yılında da kaldırımlarla ilgili bir proje yapabilir bizim için. Çok memnun oluruz" dedi.

Esnaf tarafından da olumlu karşılanan uyarı yazısında, "Kaldırımlar çocukların okula gittiği, yayaların yürüdüğü yoldur. Dükkanın kasası, kahvehanenin masası, kaldırıma uzayan kepenkler kaldırım işgalidir" ifadeleri yer aldı.

