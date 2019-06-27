KOCAELİ(İHA)

Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar

Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar

Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar

Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar

Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar

Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar