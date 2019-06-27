Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar
Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar
Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar
Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar
Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar
Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar
Kaldırım taşı ile camı kırıp 1 dakikada 80 bin TL’lik telefon ve tablet çaldılar
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