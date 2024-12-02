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  4. Kaldırım taşıyla kuyumcuya dalıp altın çalmaya çalıştı! Amatör hırsız tam kaçacakken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı

Kaldırım taşıyla kuyumcuya dalıp altın çalmaya çalıştı! Amatör hırsız tam kaçacakken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı

02.12.2024 15:31
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İstanbul'un Fatih ilçesinde güpegündüz elinde kaldırım taşıyla kuyumcuya dalıp tezgahı kıran ve altınları çalmaya çalışan amatör hırsız, kaçmaya çalışırken hiç beklemediği bir senaryoyla karşılaştı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Yaşanan ilginç hırsızlık olayı 1 Aralık tarihinde Fatih'in Karagümrük Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Bir süre kuyumcuyu gözetleyen şüpheli, daha sonra eline aldığı kaldırım taşı ile dükkana girdi. Sonrası ise tam bir komedi film...

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AMATÖR HIRSIZ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kaldırım taşı ile kuyumcunun cam tezgahını kıran şüpheli, altınları çalmaya çalıştı. Bu sırada dükkanın kapısı otomatik olarak kilitlenerek şüphelinin kaçmasına engel oldu. Dükkandaki diğer müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi.

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‘KUYUMCULUK YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK SIKINTILI ZAMANLAR YAŞIYORUZ’

İşletme sahibi Cemal Seyit, “İş yerinde müşteriyle ilgilenirken, bir şahıs içeri girdi. Elinde büyük bir taşla tezgahtaki cama vurdu. Hırsızlık yaptığını düşündük. Daha sonra etkisiz hale getirdik. Kapı arkasından kilitlendi. Kaçmaya çalıştı kaçamadı. Sonrasında emniyete bilgi verdik. Polis ekipleri gelip, gözaltına aldı. Kuyumculuk yaptığımız için çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Anlam veremedim en başında. Müşterilerle birlikte 7 kişiydik. Şok geçirdik. Kendimizi toparlayıp şahsı etkisiz hale getirdik. Korkunç bir şeydi. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Çok kötü hissettik. İşsizlik ve geçim sıkıntısı ile birlikte hırsızlık olayları daha da artıyor. Gün içerisinde yaşanan olay farklı, bir de gece sıkıntı yaşıyoruz. Dükkanlarımıza girmeye çalışıyorlar. Biz esnaf olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kendi önlemlerimizi almaya çalışıyoruz ama ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Bir anlık dalgınlık da her şeyi yapabilecek güçteler" dedi.

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YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık girişimi dükkanın güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kuyumcuyu gözetledikten sonra içeriye girerek cam tezgahı kırdığı ve kapı otomatik kilitlendiği için kaçamadığı anlar yer alıyor.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kuyumcu İstanbul Fatih
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