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Kaldırıma çarpan otomobil bahçeye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra, yol kenarındaki binanın bahçesine girdi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de kaldırıma çarpan otomobil, yol kenarındaki bir bahçeye düştü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, Feneryolu Caddesi'ne girerken, aracının kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra bir binanın çitlerini aşarak yol seviyesinin yaklaşık 3 metre aşağısında bulunan bahçeye düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, alkol testi için hastaneye götürülürken, araçta ve binada hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy kadın sürücü Kaza

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