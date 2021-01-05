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  4. Kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Kaldırıma çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

05.01.2021 23:40 | Son Güncelleme:
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Adana’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi’nde meydana geldi.

Adana’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Celil Can Y. kullandığı 01 FCV 93 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 700 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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