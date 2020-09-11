HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 23:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa karayolunda kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü.

Şanlıurfa karayolunda kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Hasan Köfteci (48) yönetimindeki 27 EY 429 plakalı Tofaş marka otomobil Adıyaman’dan Şanlıurfa istikametine giderken kavşaktaki kaldırım taşına çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil ters döndü. Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Araç içerisine sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkartmak için kaza yerine AFAD ekipleri çağırıldı. Ekipler, sürücünün cansız bedenini otomobilden çıkartarak, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendiKaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendi
İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları!İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları!
En Çok Okunan Haberler
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit
Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Taksim’de huzur uygulaması! Kuş uçurtulmadı
Sakarya'da evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Evlerinde karantinada olanlara kitap hediye edildi
Dehşete düşüren görüntüler! Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında metrelerce sürüklendi
Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında sürüklendi
Marmara Gölü'nde korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Uşak'ta kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı
Kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.