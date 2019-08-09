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Kaldırıma çıkan hafif ticari araç, bebek arabasına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyen baba ile içinde 1,5 yaşında bebeği bulunan bebek arabasına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırıma çıkan hafif ticari araç, bebek arabasına çarptı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyen baba ile içinde 1,5 yaşında bebeği bulunan bebek arabasına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve bebeği, şans eseri yaralanmadı.
Kaza, sabah saatleride kent merkezinde Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Mahir B. yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırımda yürüyen baba ve içinde bebeği bulunan bebek arabasına çarptı. Kaza, caddede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde baba ve bebek arabasının, aracın çarpmasıyla savrulduğu görüldü. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, polis tutanak tuttu.

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Kaldırıma çıkan hafif ticari araç, bebek arabasına çarptıKaldırıma çıkan hafif ticari araç, bebek arabasına çarptı

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