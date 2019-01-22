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Kaldırıma gömülen Lahanacılar Çeşmesi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR Çengelköy'de bulunan ve kaldırım çalışmalarıyla zamanla betona gömülen "Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi" diğer adıyla "Lahanacılar Çeşmesi" tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

Kaldırıma gömülen Lahanacılar Çeşmesi kurtarıldı

Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL(DHA) ÜSKÜDAR Çengelköy'de bulunan ve kaldırım çalışmalarıyla zamanla betona gömülen "Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi" diğer adıyla "Lahanacılar Çeşmesi" tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Restorasyonu tamamlanan çeşmeye yakın zamanda şebeke suyu bağlanarak açılışı yapılacak.
164 yıllık çeşmenin yaklaşık 3'te birinin betona gömülmesini Demirören Haber Ajansı gündeme getirmişti. Haberin ardından restorasyon projesinin başlayacağı duyurulan çeşme için çalışmalar geçtiğimiz Aralık ayında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak tarihi çeşmenin betona gömülen kısmı ve teknesi kurtarıldı. Yerinde yapılan güçlendirme ve yenileme çalışmalarının ardından eski görünümüne kavuşan çeşmeye yakın zamanda şebeke suyu da bağlanacak. Eski hallerinin çok bakımsız ve harap halde olduğunu belirten semt sakinleri de yapılan çalışmalardan ve tarihi eserin yeniden bugüne kazandırılmasından memnun olduklarını kaydetti.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Önümüzdeki günlerde Lahanacılar Çeşmesi için açılış yapacaklarını söyleyen Çengelköy Mahalle Muhtarı Can Cumurcu, "Ben 10 yıldır Çengelköy Mahallesi Muhtarıyım. Göreve başladığım ilk günden beri bu konu benim gündemimdeydi. Çünkü Lahanacılar Çeşmesi'nin çok büyük önemi var Çengelköy'de. Osmanlı döneminde bunlar cirit takımı. Bamyacılar ve Lahanacılar. Bu iki takım idmanlarını burada yaparlarmış. Sağolsun o dönemdeki dedelerimiz de buraya gelip onların anısına bu çeşmeyi yapmışlar. Zaman içinde bu eser atıl düşmüş. Sonraki dönemde de yöneticiler hata yapmışlar. Sonrasında zaten başlattığımız çalışmalarla çeşme bu hale geldi. Bundan sonra da az bir işi kaldı" dedi.

"15 TEMMUZ'DA BENİM İLE BİRLİKTE İLK KURŞUNU YEDİ"
Lahanacılar Çeşmesi'nin 15 Temmuz Fethullahçı Darbe Girişimi sırasında hasar gördüğüne de dikkat çeken Cumurcu, "O menfur saldırıda, benimle birlikte ilk kurşunu yiyen bir çeşmedir bu. O yüzden bizim için çok önemlidir. Göz bebeğimizdir" ifadelerini kullandı.

LAHANACILAR ÇEŞMESİNİN TARİHİ
Üsküdar Çengelköy'de bulunan "Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi" diğer adıyla "Lahanacılar Çeşmesi" Osmanlı Dönemi'nin iki rakip takımından Lahanacılar'a verilen desteği göstermek için yaptırıldı. Merzifon'un büyük lahanalarının ünü sebebiyle, takımlardan birine "lahanacılar", Amasya'nın ünlü bamyası sebebiyle diğer takıma ise "bamyacılar" denmişti. Tarihteki ilk derbilerden biri Lahanacılar ve Bamyacılar arasında gerçekleşti. Osmanlı döneminde 3. Selim Lahanacıları, II. Mahmut ise Bamyacıları destekledi. Cirit, okçuluk, mızrak gibi yarışlarda karşı karşıya gelen takımları destekleyen padişahlar onlar için anıtlar yaptırdı. Bu anıtlardan biri de Çengelköy'de yer alan Lahanacılar Çeşmesi.

(FOTOĞRAF)

Kaldırıma gömülen Lahanacılar Çeşmesi kurtarıldıKaldırıma gömülen Lahanacılar Çeşmesi kurtarıldıKaldırıma gömülen Lahanacılar Çeşmesi kurtarıldıKaldırıma gömülen Lahanacılar Çeşmesi kurtarıldı

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