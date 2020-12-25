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  4. Kaldırıma park edilen araç dehşet saçtı: 1 ölü

Kaldırıma park edilen araç dehşet saçtı: 1 ölü

25.12.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Samsun’da sürücünün kaldırıma park edip markete gittiği sırada aniden hareket eden otomobil yaklaşık 200 metre ilerleyip park halindeki araçlara çarpıp bir işyerinin duvarına çarparak durduğu kazada kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da sürücünün kaldırıma park edip markete gittiği sırada aniden hareket eden otomobil yaklaşık 200 metre ilerleyip park halindeki araçlara çarpıp bir işyerinin duvarına çarparak durduğu kazada kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Cengiztopel Caddesi’nde saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Hakan Çakan 55 AAP 700 plakalı otomobilini bir marketin önünde kaldırıma park edip ekmek almak için markete gitti. Ekmeğini alıp aracının yanına dönen Hakan Çakan aracına bindikten bir sınar sonra aşağı inerek gazete almak için markete geri gitti. Bu sırada sürücü araçtan inip markete gittiği bir sırada aracından inip kapısını kapattığı sırada park halindeki otomobil aniden hareket ederek rampa aşağı hızla ilerledi ve park halindeki 55 ER 229 plakalı hafif ticari araca çarpıp kaldırımda yürüyen 45 yaşındaki Erkut Elibol’a çarparak fırlatıp yoluna devam ederek kaza yerinden yaklaşık 200 metre ilerleyip park halindeki 53 AAK 444 plakalı minibüs ile 55 ABF 049 plakalı otomobile çarpıp bir işyerinin duvarına vurarak durdu. Kazada ağır yaralanan Erkut Elibol 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti. Marketten çıkan otomobil sürücüsü Hakan Çakan aracının yerinde olmadığını görünce "aracım çalındı" diye bağırarak etrafa koşup daha sonra da aracın gittiği istikamete panik içinde koşmaya başladı. Aracın hareket etme anı, sürücünün aracını bulamayınca çalındı diye peşinden koşması, kazada ölen yayanın otomobilin park halindeki aracı çarpmasını fark edince geri dönüp bakıp yoluna devam etmesi ve yayaya çarpma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç sürücüsü Hakan Çakan polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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