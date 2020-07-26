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Kaldırımda beklerken başından vurularak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kaldırımda beklerken yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan İlkay Kalay (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaldırımda beklerken başından vurularak hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte kaldırımda bekleyen İlkay Kalay’ın yanına yaklaşan otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin başına isabet ettiği İlkay Kalay, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlkay Kalay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan otomobildeki kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)

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