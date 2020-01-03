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  4. Kaldırımda beklerken ölümden döndü

Kaldırımda beklerken ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde caddede dönüş yapmak isteyen otomobil, 2 yayaya çarptı.Kaza, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde caddede dönüş yapmak isteyen otomobil, 2 yayaya çarptı.
Kaza, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A., 06 GP 287 plakalı otomobille caddede dönüş yapmak isterken panik yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yolda yürüyen bir vatandaşa, daha sonra kaldırımda bekleyen İsmail B.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İsmail B. yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan İsmail B.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri yakın araçtan yola sızmasını durdurarak, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını önledi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde caddeye dönüş yapan otomobilin önce yürüyen, daha sonra da kaldırımdaki vatandaşa çarptığı görülüyor. Kaza sonrasında otomobilden inen kadın sürücü, yere düşen yayanın yardımına koşuyor.

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