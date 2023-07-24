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  4. Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! O anları sosyal medyadan küstahça paylaştılar

Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! O anları sosyal medyadan küstahça paylaştılar

24.07.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil ile trafikte dolaşırken kaldırımda bekleyen kadınların yanına yanaşıp "Çalışıyor musunuz?" diye sordular, devamında ise kadınlara yangın tüpüyle saldırdılar. İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çapa semtinde imza attıkları bu çirkin hareketi 3 kişi o anları sosyal medyada da küstahça paylaştı. Yangın tüpü sıkıldığında neye uğradığını şaşıran kadınlar ise şikayetçi olmadı.

Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkılınca neye uğradığını şaşırdı! O anları sosyal medyadan küstahça paylaştılar

Kadınlara yangın tüpüyle saldırıp o anları bir de sosyal medyadan paylaşan şahıslar paylaşıma "Semti pisliklerden temizliyoruz" notunu düştü. Yangın tüpü sıkılan kadınların yaşadığı şok ve sonrasında şahısların gülerek uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.

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KALDIRIMDA BEKLEYEN KADINLARA SALDIRDILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Çapa’da bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkarak saldırdı.

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"ÇALIŞIYOR MUSUNUZ?" DİYE SORUP...

Şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı. Sonrasında ise kadınlara ‘Çalışıyor musunuz?’ sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçti.

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KADINLAR ŞOK YAŞADI, ONLAR GÜLEREK UZAKLAŞTI

Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilemedi. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti.

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SOSYAL MEDYADAN KÜSTAHÇA PAYLAŞTILAR

O anları sosyal medya hesaplarından, “Semti pisliklerden temizliyoruz” notuyla paylaştılar.

Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

(İHA)

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