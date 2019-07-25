Kaldırımda bulduğu bilgisayar ve 10 bin TL'yi sahibine teslim etti

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde adliyede mübaşirlik yapan Akın Gökhan Karakoç, kaldırımda bulduğu içerisinde dizüstü bilgisayar ve 10 bin TL nakit para olan çantayı, polis aracılığıyla sahibi kuyumcu Deniz Atabay’a ulaştırdı.

Şarköy'deki İstiklal Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Denizer Atabay, iş yerini kapattığı sırada kaldırıma bıraktığı içerisinde dizüstü bilgisayar ve 10 bin TL nakit para olan çantasını unutarak, evine gitti. Bu sırada yoldan geçen Akın Gökhan Karakoç, çantayı bularak, çevrede sahibini aradı. Bir sonuç alamayan Karakoç, çantayı Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek, teslim etti. Polis, kısa sürede çantanın sahibi Deniz Atabay'a ulaştı. Çanta Atabay'a teslim edildi. Deniz Atabay, çantayı bularak, kendisine ulaştırılmasını sağlayan Karakoç'a teşekkür etti.

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