HABER

Kaldırımda ilerleyen motosiklet, yayaya çaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 08:13 | Son Güncelleme

 ANKARA’nın Çankaya ilçesinde kaldırımda motosikletiyle ilerleyen kurye, yayaya çarptı.

Kaldırımda ilerleyen motosiklet, yayaya çaptı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çankaya ilçesinde kaldırımda motosikletiyle ilerleyen kurye, yayaya çarptı. Yaralanan kurye ve yaya, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, gece yarısı sıralarında Çankaya ilçesi Esat Caddesi'nde meydana geldi. Kurye Eren K. (18), yönetimindeki 54 YT 459 plakalı motosikletle trafikte ters yöne girdi. Bunun üzerine Eren K., motosikletiyle kaldırımda ilerlemeye başladı. Eren K. yönetimindeki motosiklet, bu sırada evinin önünde taksiden inen Victoria Voronika’ya (45) çarptı. Kazada, motosiklet sürücü Eren K. ile Voronika yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
BARİYERLERE VURUP TAKLA ATTI
Yenimahalle ilçesinde ise aynı saatlerde yaşanan bir kazada, Anadolu Bulvarı’nda Kuzey Çevre Yolu yönüne giden 06 GE 6414 plakalı otomobil, Gimat Alt Geçidi’nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çaptı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, çevre sakinlerin tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaldırımda ilerleyen motosiklet, yayaya çaptıKaldırımda ilerleyen motosiklet, yayaya çaptıKaldırımda ilerleyen motosiklet, yayaya çaptı

Vücudumuzdaki bu özelliklere artık hiç ihtiyaç duymuyoruzVücudumuzdaki bu özelliklere artık hiç ihtiyaç duymuyoruz
Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit ettiCumhurbaşkanı özel korumasının yeğeni olduğunu öne sürüp, polisi tehdit etti
İzmir'de eski binada çökme; 1 ölü, 1 yaralı (3)İzmir'de eski binada çökme; 1 ölü, 1 yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Barcelona'dan yılın bombası!

Barcelona'dan yılın bombası!

Fener'in yeni transferi İstanbul'da

Fener'in yeni transferi İstanbul'da

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.