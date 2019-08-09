Kaldırımda minibüs çarpan Seda ve annesi toprağa verildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, dün kaldırımda yürürken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır (20), bugün memleketleri Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

Edremit-Çanakkale yolunun 4'üncü kilometresi Kadıköy Mahallesi'nde, dün İbrahim Bozkurt (63) yönetimindeki 34 ZZ 0815 plakalı kapalı kasa minibüs, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'a çarptı. Kazada, anne ve kızı hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü İbrahim Bozkurt ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal ise Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazanın ardından Naime ve kızı Seda Kıldır'ın cenazeleri memleketleri olan Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyüne getirildi. Anne ve kızın cenazesine, Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, ailenin yakınları ve köylüler katıldı. Cenazeler Ahlatlıburun Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI



