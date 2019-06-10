HABER

Kaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 23:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu minibüsü, önce ağaca ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

Kaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldü

Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu minibüsü, önce ağaca ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Apartman duvarına çarparak duran minibüs ile duvar arasında sıkışan İsmail Kırıştıoğlu (54), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Münzeviler Caddesi üzerinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 06 J 0875 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce ağaca, ardından kaldırıma çıkarak yürüyen İsmail Kırıştıoğlu'na çarptı. Hızını alamayan minibüs, ağacı devirip apartman duvarına çarparak durdu. Kırıştıoğlu ise minibüs ile apartman duvarı arasında sıkıştı.
SIKIŞTIĞI YERDE CAN VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerince çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden Kırıştıoğlu'nu çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Kırıştıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, kaza yerini emniyet şeridiyle kapattıktan sonra, toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırdı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerin ardından Kırıştıoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerinde kısa süreli şok geçiren minibüs sürücüsü C.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldüKaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldüKaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldüKaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldü

Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor
Alacak para meselesi silahlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandıAlacak para meselesi silahlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
El frenini çekmeyi unutunca traktör gölete girdiEl frenini çekmeyi unutunca traktör gölete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyelilere plaj yasağı!

Suriyelilere plaj yasağı!

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.