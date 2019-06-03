HABER

Kaldırımda oturan kadınlara araç çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Ehliyetsiz kadın sürücünün çarptığı iki kadın hayatını kaybetti - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da ehliyetsiz kadın sürücünün çarptığı akraba iki kadın yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi ara sokaklarında erkek arkadaşının direksiyon eğitimi verdiği, hafif ticari araç kullanan ehliyetsiz S.K, kaldırımda oturan Münevver Can (72) ve Raziye Can'a (73) çarptı.

Sıkıştıkları yerden vatandaşlar tarafından çıkarılan akraba iki kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı fakat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazanın ardından fenalık geçiren ehliyetsiz sürücü S.K. ve erkek arkadaşı N.G'yi gözaltına aldı.

N.G'nin ilk ifadesinde aracı kendisinin kullandığını, S.K'nin yanında oturduğunu iddia ettiği öğrenildi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, aracı S.K'nin kullandığını belirledi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı, N.G. ise serbest bırakıldı.

Münevver Can'ın eşi İbrahim Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, N.G'nin karşı komşuları olduğunu belirterek, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Raziye Can'ın oğlu Kurtar Can da "Sürücü ehliyetsiz, arabayı veren ihmale sebep oluyor. Buna kaza demek mümkün değil. Bu ihmaller zinciriyle gelen resmen bir cinayet." dedi.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Askeri araç devrildi! 19 asker yaralıAskeri araç devrildi! 19 asker yaralı
Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradıEdirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

İstanbul'da sıra dışı pazartesi! Tatilciler gitti, trafik boş kaldı

İstanbul'da sıra dışı pazartesi!

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.