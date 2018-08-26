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KALDIRIMDA OTURUR VAZİYETTE ÖLÜ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

  BEYOĞLU'nda kaldırımda oturur halde duran bir kişi ölü olarak bulundu.  Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde yol kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda kaldırımda oturur halde duran bir kişi ölü olarak bulundu.

Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde yol kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri oturur vaziyette duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme başlattı. İncelemelerde ölen kişinin Gürkan Orta (42) olduğu belirlendi. Gürkan Orta'nın cesedi daha sonra Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanmayan Orta'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin incelemesi
-Polisin incelemeleri
-Genel ve detaylar

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