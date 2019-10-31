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Kaldırımda servis minibüsü çarpan liseli İskender toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

BURSA’da dün kaldırımda yürürken servis minibüsünün çarptığı lise öğrencisi İskender Şimşek (15), toprağa verildi.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’da dün kaldırımda yürürken servis minibüsünün çarptığı lise öğrencisi İskender Şimşek (15), toprağa verildi. Cenazede Şimşek'in tabutunun üzerine futbol oynadığı kulübün forması konurken, annesinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Kaza, dün Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu yönetimindeki 16 S 1781 plakalı öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Yaralı öğrenciler, çağırılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KULÜBÜNÜN FORMASI TABUTUNA KOYULDU

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınan İskender Şimşek'in cenazesi, Güzelyalı Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye Şimşek’in ailesi, okuldan ve futbol takımından arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cami avlusunda Şimşek’in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, daha önce eşinden boşanan annesi Burcu Irmak’ın feryatları yürekleri dağladı. Şimşek’in tabutunun üzerine futbol oynadığı Altınşehir Gençlik Spor’un forması konuldu. Şimşek’in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Mudanya ilçesinde bulunan Güzelyalı Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akkökoğlu, Taksirle adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, kazada yaralanan diğer iki öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

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