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Kaldırımda seyreden motosiklet yayaya çaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 08:32 | Son Güncelleme

Ankara’da ters yönde gitmemek için yaya kaldırımına çıkan moto kurye, evine giren Victoria Voronika’ya (45) çarptı.

Ankara’da ters yönde gitmemek için yaya kaldırımına çıkan moto kurye, evine giren Victoria Voronika’ya (45) çarptı. Kazada yaralanan Voronika ile motor sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Esat Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan kazada, Esat Caddesi üzerinde Tunalı Hilmi Caddesi yönüne ters yönden giren 54 YT 459 plakalı kurye motorunun sürücüsü Eren K. (18) motosikleti yaya kaldırımında sürmeye başladı. Bir süre yol alan motosiklet, esnada taksiden inip evine giren Victoria Voronika’ya çarptı. Kazada motor sürücüsü ve Voronika yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

BARİYERLERE VURUP TAKLA ATTI

Gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde yaşanan başka bir kazada da bir kişi yaralandı. Anadolu Bulvarı’nda Kuzey Çevre Yolu yönünde seyreden 06 GE 6414 plakalı otomobil, Gimat Alt Geçidi’nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çaptı. Takla atan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlarca aracın bagajından çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

- Yarlılardan görüntü

- Araçlardan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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