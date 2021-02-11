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Kaldırımda sızan adam ekipleri harekete geçirdi

11.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.Olay; saat 10.40 sularında, ilçeye bağlı Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.
Olay; saat 10.40 sularında, ilçeye bağlı Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet S. isimli şahıs, iddialara göre aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Bekçilerin ve çevredeki vatandaşların uyandırmaya çalıştığı Ahmet S., tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca durum 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yerde yatan adamın yanında sarı renkte sıvı olan bir pet şişe dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık çalışanı, yerde yatan şahsın yanında duran pet şişeyi açarak kokladığı gözlendi. Ahmet S., bekçilerin de yardımlarıyla ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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