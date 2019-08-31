Kaldırımda vahşet! Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı

Dünyayı dehşete düşüren görüntüler, Kafkasya ülkesi Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kaydedildi.

BİR ANDA ÇOCUĞA SALDIRDI

Bir aile, Ağustos ayının son günlerinde akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte kaldırımda yürüyordu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ailenin karşısından gelen kadının kadraja girip bir anda saldırıya geçtiği görülüyor.

Elinde bıçak olan kadın, doğrudan sarı saçlı erkek çocuğa yönelip soğukkanlı bir şekilde yüzüne saldırdı. Çocuk hızlı bir şekilde yüzünü kapatırken, aile ise ne olduğunu anlamaya çalıştı.

GERİ DÖNÜP DİĞER ÇOCUĞA SALDIRDI

Bu sırada siyah tişörtlü saldırgan geri döndü, bu kez hedefinde diğer çocuk vardı.

Baba ve annenin canhıraş çabası yeni bir saldırıyı önledi.

Ancak elindeki bıçağı bırakmayan saldırgan üzerine doğru gelen babayı püskürttü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gürcistan medyası, ismi açıklanmayan saldırganın 50 yaşlarında ve işsiz bir sanatçı olduğunu bildiriyor.

Polisin gözaltına aldığı saldırgan reşit olmayan çocuğu yaralama suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Yargı sürecinin sonunda suçlu bulunursa, 7-10 yıl arasında hapis cezası alabilir.

Hastanede tedavi altına alınan erkek çocuğu ise ameliyat edildi ve tedavisi sürüyor.

(Ajanslar)



