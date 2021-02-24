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Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

24.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Aşırı alkol tükettiği için bayıldığı tespit edilen adam, vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay; saat 13.00 sularında, ilçeye bağlı Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir kişi aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yerde yatan adamın yanında sarı renkte sıvı olan bir pet şişe görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı. Yarı baygın vaziyette olan adam, polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alındı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismi belirlenemedi.

(İHA)

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