Kaldırımda yürünmez olunca Belediye şirketleri uyardı! Kadıköy'de vatandaşın isyanı büyüyor... Belediye Başkanı Odabaşı: Bugün yarın hepsini toplayacağız

Kullananlar trafiği rahatlattığı düşünüyor ancak kontrolsüzce bırakılan skuterler yüzünden yollar, sokaklar geçilmez hale geliyor. İstanbul'un halihazırda dar ve kalabalık olduğu hesaba katıldığında bir de kaldırıma bırakılan skuterler soruna tuz biber ekiyor. Kadıköy Belediyesi konuyla ilgili harekete geçerek skuter şirketlerine ihtarname gönderdi ve fazla araçların toplanmasını istedi. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, skuterlerin yol açtığı yaralanmalara dikkat çekerken vatandaşlardan konuyla ilgili çözüm önerisi geldi.

'ÖZEL PARK YERİ YAPILSIN'

Kanal D Haber'e konuşan İstanbul sakinleri, yolda, sokakta skuterler yüzünden yürüyemediklerini söyleyerek isyan etti. Sorun için çözüm önerilerinden biri ise tıpkı bisikletler için yapıldığı gibi skuterler için de özel park yerleri yapılması. Elektrikli skuterler kaldırımları işgal etmesin, insanların gelip geçişine engel olmasın diye herkes onların özel bir park alanı olsun, bu sorun çözülsün istiyor.

BELEDİYE BAŞKANI: CEZASINI KESİP NEYİ TOPLAMIŞSAK ONU VERECEĞİZ

Öte yandan konu Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın da gündemindeydi. DHA'ya göre; skuterlerle ilgili yaptığı açıklamada Odabaşı şu açıklamada bulundu:

“Bizim derdimiz Kadıköy’de herhangi bir ulaşım aracını yasaklamak değil düzen altına almak. Gün geçmiyor ki bu skuterlar bir vatandaşımıza çarpıp yaralanmasına neden olmasın. Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebek arabası geçemiyor. Derdimiz Kadıköy’de yayaların kaldırımda rahatça yürümesini sağlayacak bütün önlemleri almak. Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm skuterları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak. Depoya kaldıracağız sahibi gelip müracaat edecek, mevzuat gereği cezasını kesip neyi toplamışsak onu vereceğiz. Kabahatler Kanunu’na göre ceza keseceğiz.”

"GÜN GEÇMİYOR Kİ BİR VATANDAŞA ÇARPIP YARALANMASINA NEDEN OLMASINLAR"

Yayaların haklarına öncelik verdiklerini aktaran Odabaşı şöyle konuştu:

“Bizim derdimiz Kadıköy’de herhangi bir ulaşım aracını yasaklamak değil düzen altına almak. Zaten bizim bir şeyi yasaklama yetkimiz de yok. Skuterlar tüm dünyada yeni bir ulaşım aracı olarak kullanılmaya başladı. Türkiye’de de herhangi bir mevzuata tabi olmadan kullanılıyordu. Belli bir süre geçtikten sonra bir mevzuat ortaya çıktı. Bu yönetmeliğe göre ilçe belediyelerinin skuterlara yönetmelikten kaynaklı olarak müdahale etme şansları yok. Sayıyı, kullanım şeklini, nereye park edeceklerini biz belirlemiyoruz ama skuterların yaratmış olduğu bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz. Gün geçmiyor ki bu skuterlar bir vatandaşımıza çarpıp yaralanmasına neden olmasın. Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebek arabası geçemiyor. Bizim sorunumuz kaldırımdaki yayaların haklarını korumak.”

"REKLAM PANOLARINA DA MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Yayaların kaldırımda rahat yürümesi için kaldırımları genişlettiklerini söyleyen Odabaşı, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimden beri 4 yılda 50 kilometre kaldırım yaptık. Buradaki amacımız 2 bebek ya da engelli arabası yan yana geçebilsin. Kaldırım üzerindeki tüm işgalleri kuralları çerçevesinde sınırlama kararı aldık. Skuter kaldırım işgallerindeki araçlardan sadece bir tanesi. Reklam panolarına da müdahale edeceğiz. Kaldırım işgalleri var. Masa ve sandalyelerde de kuralının dışına çıkan her yerde bunları da toplayacağız. Motokuryeler kaldırımdan gidiyor ya da kaldırımlara park ediyorlar bunlara da müdahale edeceğiz.”

"HEPSİNİ TOPLAYACAĞIZ"

Kaldırımı işgal eden her aracın toplatılacağını vurgulayan Odabaşı şu ifadeleri kullandı:

“Derdimiz Kadıköy’de yayaların kaldırımda rahatça yürümesini sağlayacak bütün önlemleri almak. Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Yönetmelik denetim yetkisini Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüğü’ne vermiş. Fakat Zabıta Kanunu’nun 6’ncı maddesinden kaynaklı olarak bu tür kamu yerlerinde kaldırım gibi yayların geçişine engel varsa kaldırma yetkisi bizde. Bu maddeyi uygulayarak yayanın geçişini engelleyen, mümkün kılmayan skuterları veya diğer araçların hepsini toplayacağız. Depoya kaldıracağız sahibi gelip müracaat edecek, mevzuat gereği cezasını kesip neyi toplamışsak onu vereceğiz."

"ÇÖZÜMÜ BİLİYORUZ; YETKİYİ BİZE VERSİNLER"

“Kişilerin şahsi olarak kendi skuterlarını kullanmalarına sözümüz yok” diyen Odabaşı, sözlerine şöyle devam etti:

"Elektrikli skuterları kiralayan şirketlerin kontrolsüzce yönetmelikte belirtilen sayının katbekat üstünde ayrıca çok basit bir yazılımla engellemeleri mümkünken, engellememelerine isyanımız. Yazılımla ürüne koyulacak kodla park edilecek noktaları belirleyebilirler. 3 yıl önce skuterların nereye park edileceğine dair meclis kararımız var. İBB, Bağdat Caddesi üzerinde skuterların nereye park edileceğini belirledi. Yasak yönetim olarak sevmediğimiz argüman, çözüm olmadığını biliyoruz ama artık mecbur kaldık. Kabahatler Kanunu’na göre ceza keseceğiz. Sayıların azaltılması yönünde ihtarmane gönderdik, ulaşabildiğimiz kanallar üzerinde şirketlere ulaştık. Kadıköy’de 250 skuterımız var diyorlar, sahadaki gözlemlerimizle bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Sorunu biz yaşıyoruz, çözümü de biliyoruz, yetkiyi bize versinler."

"BELEDİYE MECLİS ÜYEMİZE ÇARPTI, 3 GÜN HASTANEDE YATTI"

Odabaşı, yasakçı bir zihniyetleri olmadığının altını çizerek şunları ifade etti:

"Elektrikli skuterların tüm dünyada gelecekte kullanılabileceğini biliyoruz. Ama belli kurallar dahilinde bunu disipline etmek gerekiyor. Bu disiplini kiminle sağlayacaksak ortak çalışmaya hazırız. Yayaların bebek ve engelli arabalarının kaldırımdaki geçişini engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Kafamın estiği yere park edeyim diye bir şey yok. Şirketler yer önerisiyle gelsinler eğer mümkünse, yaya geçişini engellemiyorsa çalışmaya hazırız. Bize her gün vatandaşlardan şikayet geliyor. Biz her türlü görüşmeye, çözüm önerisine açığız. Kaldırımı işgal eden tüm skuterları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak. Yönetmelik her 200 kişiye 1 skuter veriyor. Bizim 485 bin nüfusumuz var. Yaklaşık 2 bin 475 skuter ediyor. Geçende bizim belediye meclis üyemize çarptı, 3 gün hastanede yattı."

