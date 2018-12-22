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Kaldırımda yürürken minibüsün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken geri manevra yapan minibüsün altında kalan Yaşar Şenkul (79), yaralandı.

Kaldırımda yürürken minibüsün altında kaldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken geri manevra yapan minibüsün altında kalan Yaşar Şenkul (79), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi Turist Yolu üzerinde meydana geldi. Bir tamirhanenin önünde, geri manevra yapmak isteyen Ersan Akçal (36) yönetimindeki 34 DP 6034 plakalı minibüs, kaldırımda yürüyen Yaşar Şenkul’a çarptı. Şenkul başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çağırılan ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şenkul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaldırımda yürürken minibüsün altında kaldı

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