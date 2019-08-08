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Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır (20), panelvan minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında, aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır (20), panelvan minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında, aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 19.35 sıralarında Edremit-Çanakkale karayolunun 4'üncü kilometresi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bozkurt (63) yönetimindeki 34 ZZ 0815 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır'a çarptı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne-kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İbrahim Bozkurt ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal ise yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Bozkurt'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Öte yandan, panelvan minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde sol şeritten sağ şeride doğru kayarak geldiği, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır’a çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldığı görüldü. Kaza sırasında aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar da kameraya yansıdı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldüKaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldüKaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldüKaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldü

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