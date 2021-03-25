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Kaldırımda yürürken yere yığılarak hayatını kaybetti!

25.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 68 yaşındaki Mehmet Budak, kaldırımda yürürken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Budak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaldırımda yürürken yere yığılarak hayatını kaybetti!

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde ellerinde poşetlerle kaldırımda yürüyen Mehmet Budak, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Yere yığılan Budak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Budak'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE PANİĞE KAPILIP KAÇTI

Öte yandan, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Budak'ın yerde yatarken yanından geçen sırt çantalı bir öğrencinin paniğe kapılarak hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü.

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DHA


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İskenderun Hatay
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