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Kaldırımda yürüyen adamın ani ölümü kamerada!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Erzurum'daki Çaykara Caddesi'nde meydana gelen olay kan dondurdu. Kaldırımda yürüyen kişi bir anda hayatını kaybetti. C.B. isimli kişinin ani ölümü kameralara saniye saniye böyle yansıdı...

Olay, geçtiğimiz pazar günü Çaykara Caddesi’nde meydana geldi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen C.B. isimli bir vatandaş, kaldırımda yürürken bir anda durdu ve saniyeler sonra yüz üstü yere düştü. Çevre esnafı tarafından çağrılan ambulansla Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan C.B. isimli vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emekli öğretmenin ani ölümü güvenlik kameralarına yansıdı.

Emekli öğretmen C.B.’nin KOAH hastalığının bulunduğu ve solunum yetmezliği yüzünden kalbinin durduğu bildirildi. C.B., dün kılınan cenaze namazının ardından Erzurum’da toprağa verildi. (İHA)

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KOAH Erzurum

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