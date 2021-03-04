Kaldırımda yürüyen çocuğun üzerine taş düştü

Gaziantep’te ailesiyle kaldırımda yürüyen çocuğun kafasına apartmandan sökülen taş parçası düştü. Taşın düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5-6 yaşlarında küçük bir çocuk bulvar üzerindeki kaldırımda ailesiyle birlikte yürürken, eski bir apartmandan kopan büyük bir taş parçası kafasına düştü. Kafasına düşen taş parçasıyla başında yarık oluşan küçük çocuk, bir araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güle oynaya yürürken başına taş düştü

Apartmandan sökülen taşında kaldırımda yürüyen çocuğun başına düşme anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çocuğun ailesinin büyük bir panik yaşadığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.

Görgü şahidi olay sonrası yaşananları anlattı

Olay sırasında iş yerinde bulunan ve sesler üzerine dışarı çıkan Mesut Uçar isimli vatandaş ise, "Ben iş yerimde otururken bir bağrışma sesi duydum. Bir anda bir bağrışma sesi duydum. Dışarı çıktığımda çocuğun kafasını kanıyordu. Ailesi de şok geçirmişti ve korkmuştu. Bu bina eski bir bina. Sürekli dökülüyor. Böyle taş düşme olayları sıklıkla yaşanıyor. Şimdiye kadar kimseye denk gelmemişti taş ama bu sefer kaldırımda güle oynaya yürüyen bir çocuğun kafasına düştü. Çocuğun kafasında kanama ve açılma vardı. O an olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından hemen hastaneye götürüldü" diye konuştu.

