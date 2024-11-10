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  4. Kaldırımda yürüyen kadın feci şekilde can verdi! Araba çarpınca metrelerce savruldu

Kaldırımda yürüyen kadın feci şekilde can verdi! Araba çarpınca metrelerce savruldu

10.11.2024 16:43
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10.11.2024 16:43
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kadın feci şekilde can verirken, araç çöp konteyneri ve refüje çarparak durabildi. Kaza anına ait görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

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KORKUNÇ KAZADA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Araç yoldan çıktı ve o sırada kaldırımda yaya olarak ilerleyen Emel Özdemir’e çarptı. Özdemir olay yerinde feci şekilde can verirken, araç çöp konteynerleri ve refüje vurarak durabildi.

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CANSIZ BEDENİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü, sürücü E.Ç. ise gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI, BİR KADIN SANİYELERLE KURTULMUŞ

Korkunç kazaya ait görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın ana yolda hızla savrulduğu ve kaldırımda yürüyen kadına çarptığı yer aldı. Ayrıca bir kadının da kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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