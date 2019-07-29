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Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam düştü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde 2 kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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