HABER

Kaldırımda yürüyen yaşlı çiftte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 00:41 | Son Güncelleme

KONYA’nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çiftten Fikriye (65) Şahin hayatını kaybetti, eşi Halil Şahin (67) ise ağır yaralandı.

Kaldırımda yürüyen yaşlı çiftte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya),(DHA) - KONYA’nın Karapınar ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı çiftten Fikriye (65) Şahin hayatını kaybetti, eşi Halil Şahin (67) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Türidiye Mahallesi Acemoğlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Fikriye ve Halil Şahin çiftine, Onur Ç.’nin kullandığı 42 JH 715 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çift çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Fikriye Şahin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil Şahin ise tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Onur Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Ve tarih belli oldu! Başlıyor... Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Bodrum'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklamaBodrum'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama
Iğdır'da partililer arasında konvoy gerginliği çıktı, polis havaya ateş açtıIğdır'da partililer arasında konvoy gerginliği çıktı, polis havaya ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.