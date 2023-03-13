Kaldırımda yürüyorlardı! Motosikletle yaklaşıp üstlerine... O görüntülerin ardından yeni gelişme

Dehşete düşüren olay, geçen sene 18 Kasım'da Mersin'deki Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda yaşandı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice A., saat 21.00 sıralarında arkadaşları S.Y. ve M.B. ile dışarı çıktı. Bu esnada motosikletle geçen A.K. ve B.K., kaldırımda yürüyen genç kızların üzerine içi su dolu balon attı. Olayda, içi su dolu balon Hatice A.'nın sağ gözüne isabet etti. Genç kadının yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Balon atılmasının ardından Hatice A. yere yığıldı ve ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören H.A., taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler A.K. ve B.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanıklar A.K. ve B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında Hatice A.'yı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2'şer yıla kadar, S.Y. ve M.B.'ye karşı ise 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından toplam 3'er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, bugün Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Duruşmada söz verilen sanıklar, pişman olduklarını belirtip tahliyelerini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, sanıklar A.K. ve B.K.'nin tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında yurt dışı yasağı tedbiri konuldu. Mahkeme ayrıca Hatice A.'nın gözünde kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığının incelenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına karar verip duruşmayı erteledi. Mağdur avukatları sanıkların tutukluluk haline itiraz etti. (DHA)



