HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaldırımda yürüyorlardı! Motosikletle yaklaşıp üstlerine... O görüntülerin ardından yeni gelişme

Kaldırımda yürüyorlardı! Motosikletle yaklaşıp üstlerine... O görüntülerin ardından yeni gelişme

13.03.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı. İki arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Hatice A., bir motosikletten atılan içi su dolu balonla gözünden yaralanmıştı. Olayı gerçekleştiren A.K. (27) ve B.K. (27), tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı yasağı tedbiriyle tahliye edildi.

Kaldırımda yürüyorlardı! Motosikletle yaklaşıp üstlerine... O görüntülerin ardından yeni gelişme

Dehşete düşüren olay, geçen sene 18 Kasım'da Mersin'deki Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda yaşandı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice A., saat 21.00 sıralarında arkadaşları S.Y. ve M.B. ile dışarı çıktı. Bu esnada motosikletle geçen A.K. ve B.K., kaldırımda yürüyen genç kızların üzerine içi su dolu balon attı. Olayda, içi su dolu balon Hatice A.'nın sağ gözüne isabet etti. Genç kadının yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Balon atılmasının ardından Hatice A. yere yığıldı ve ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören H.A., taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler A.K. ve B.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ba

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanıklar A.K. ve B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında Hatice A.'yı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2'şer yıla kadar, S.Y. ve M.B.'ye karşı ise 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından toplam 3'er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, bugün Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

f2768bc8b0c55c33de6b2e50a70120cd

PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Duruşmada söz verilen sanıklar, pişman olduklarını belirtip tahliyelerini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, sanıklar A.K. ve B.K.'nin tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında yurt dışı yasağı tedbiri konuldu. Mahkeme ayrıca Hatice A.'nın gözünde kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığının incelenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına karar verip duruşmayı erteledi. Mağdur avukatları sanıkların tutukluluk haline itiraz etti. (DHA)

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu! Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik görüşme! AK Parti Genel Merkezi'ne geldi...Kritik görüşme! AK Parti Genel Merkezi'ne geldi...
‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’
HÜDA PAR ittifak kararını verdiHÜDA PAR ittifak kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
Mersin balon

En Çok Okunan Haberler

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!

Eşini öldürüp intihar etti, kızının sözleri kan dondurdu!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.