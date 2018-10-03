Kaldırımdaki aileye otomobilin çarpması kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kaldırımda bebek arabasındaki çocukları ile yürüyen çifte otomobilin çarpma anı, mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'nde 27 Haziran Çarşamba günü meydana geldi. Kaldırımda bebek arabasındaki çocukları ile yürüyen çifte, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çarptı. Aracın çarpmasıyla, kadın havaya fırlayıp yere düştü, eşi ve bebek arabasındaki çocuğu da kaldırıma yığıldı. 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı ailenin tedaviden sonra taburcu olduğu öğrenildi.

Facianın ucuz atlatıldığı kaza, mobese kameralarına yansıdı.

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