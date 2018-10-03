HABER

Kaldırımdaki aileye otomobilin çarpması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da, kaldırımda bebek arabasındaki çocukları ile yürüyen çifte otomobilin çarpma anı, mobese kameralarına yansıdı.

Kaldırımdaki aileye otomobilin çarpması kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kaldırımda bebek arabasındaki çocukları ile yürüyen çifte otomobilin çarpma anı, mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'nde 27 Haziran Çarşamba günü meydana geldi. Kaldırımda bebek arabasındaki çocukları ile yürüyen çifte, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çarptı. Aracın çarpmasıyla, kadın havaya fırlayıp yere düştü, eşi ve bebek arabasındaki çocuğu da kaldırıma yığıldı. 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı ailenin tedaviden sonra taburcu olduğu öğrenildi.
Facianın ucuz atlatıldığı kaza, mobese kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kaldırımdaki aileye otomobilin çarpması kameradaKaldırımdaki aileye otomobilin çarpması kameradaKaldırımdaki aileye otomobilin çarpması kamerada

PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
Otomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölüOtomobil park halinde TIR'a çarptı: 2 kişi yanarak ölü
Güngören'de mazot hırsızları yakalandıGüngören'de mazot hırsızları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.