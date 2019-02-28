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Kaldırımdaki yayaları böyle ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’de meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen iki kişiyi ezdi.

Kaldırımdaki yayaları böyle ezdi

Balıkesir’de meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen iki kişiyi ezdi. Güvenlik kamerasına takılan kazada yaralanan Raşit Arpacı hayatını kaybetti.
Balıkesir’de meydana gelen kazada, Erdal E. isimli şahıs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Feci kazada 68 yaşındaki Erol Yıldırım yaralanırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Raşit Arpacı’nın ise hayatını kaybettiği bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaldırımdaki yayaları böyle ezdi

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