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  4. Kaldırımdan giden taksicinin yayaya korna çaldığı anlar "Pes" dedirtti

Kaldırımdan giden taksicinin yayaya korna çaldığı anlar "Pes" dedirtti

14.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı.

YAYA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Taksi bir süre kaldırımda ilerledi. Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne çıktı. Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şaşıran kişi taksiye yol verdi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti.

O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)


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