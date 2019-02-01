Kaldırımı tel örgü ile çevirdi

Ordu’da bir vatandaş, tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği kaldırımı, kendi imkanlarıyla yaya trafiğine kapattı.
Ordu’nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde Şehit Cemalettin Aksoy Caddesi üzerinde arsası bulunan bir vatandaş, kaldırımın kendi ne ait tapulu arsasının üzerinde olduğunu iddia etti. Arsasından geçtiğini ileri sürdüğü kaldırımı bir süre önce kazık ve tel örgü yardımıyla çeviren vatandaş, kaldırımı yaya trafiğine kapattı.
Çevredekiler, bir süre önce yaya trafiğine kapanan kaldırımdan geçemediklerini belirterek, böyle bir durumla ilk defa karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kaldırımın kapalı olan bölümünden geçemediklerini belirten vatandaşlar, yolda yürümek zorunda kaldıklarından kimi zaman tedirgin olduklarını, duruma çare bulunması gerektiğini aktardı.
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