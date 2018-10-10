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Kaldırımla inatlaşan adam soluğu yerde aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Kurallara fazlasıyla uyan adam kaldırımdan yola inmemeye diretince yere kapaklandı.

Kaldırımda ilerlerken daralan kaldırımdan inmeyerek inatlaşan adam soluğu yerde aldı. Kurallara uyma konusunda ısrarlı davranışı ile dikkat çeken o adamı izliyoruz...

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Anahtar Kelimeler:
Kaldırım adam

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