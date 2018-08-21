Kaldırımlarda kurban etinden kıyma çekimi

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da kurban kesiminin ardından sokak ortasında kıyma makineleriyle et çekimi yapılması dikkat çekti. Konya'da bayram namazının ardından kesim alanlarında kurbanlıklar kesildi. Öğleden sonra ise birçok mahallede kaldırım kenarlarında, et çekimi için tezgahlar kuruldu. Kıyma makinelerini kaldırım kenarına koyanlar, etin kilosunu 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen ücretlere çekerek kıymaya dönüştürmeye baladı. Et çekimlerinin sokak ortasında hijyenik ortamda yapılmaması dikkat çekti.
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