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Kale ağlarına takılan köpeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde kullanılmayan bir halı sahaya giren ve ağlara dolanan köpek, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.Selendi ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ancak kullanılmayan halı sahaya giren bir köpek kale ağlarına dolandı.

Kale ağlarına takılan köpeği itfaiye kurtardı

Manisa’nın Selendi ilçesinde kullanılmayan bir halı sahaya giren ve ağlara dolanan köpek, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.
Selendi ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ancak kullanılmayan halı sahaya giren bir köpek kale ağlarına dolandı. Bir vatandaş tarafından fark edilen köpeğin durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye amirliği ekiplerine haber verildi. Spor tesislerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Selendi İtfaiye Amirliği ekipleri köpeği dolandığı ağlardan çıkardı. Ağlardan kurtulan köpek olay yerinden hızlıca uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kale ağlarına takılan köpeği itfaiye kurtardı

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