Kale direğinin devrilmesi ile ölen minik futbolcu toprağa verildi (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Manisa'da, antrenmanda başına kale direği düşen Muharrem Ege Öztürk'ün (7) yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan antrenörler E.K ve A.A., tesis sorumlusu Ç.Ş.S. ve tesis çalışanı M.H.T. polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Manisa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinin ardınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA, (DHA)

