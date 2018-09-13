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Kale direğinin devrilmesi ile ölen minik futbolcu toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR Manisa'da, antrenmanda başına kale direği düşen Muharrem Ege Öztürk'ün (7) yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan antrenörler E.K ve A.A., tesis sorumlusu Ç.Ş.S.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Manisa'da, antrenmanda başına kale direği düşen Muharrem Ege Öztürk'ün (7) yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan antrenörler E.K ve A.A., tesis sorumlusu Ç.Ş.S. ve tesis çalışanı M.H.T. polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Manisa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinin ardınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA, (DHA)

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